ЦБ уличил члена совдира Ашинского метзавода в заработке на инсайдах

Банк России (ЦБ) установил, что член совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Михаил Папкин неправомерно использовал инсайдерскую информацию при покупке акций компании.

По данным ЦБ, в августе Михаил Папкин участвовал в заседании совета директоров, на котором рассматривались вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о размере дивидендов. В день, когда проводилось заседания, он совершил серию покупок акций Ашинского метзавода.

Господин Папкин привлечен к административной ответственности. ЦБ квалифицирует его действия как нарушения запрета, который установлен п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №224-ФЗ (ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком).

Кроме того, ЦБ направил предписания профучастникам рынка ценных бумаг. Им необходимо приостановить совершения операций по брокерским счетам Михаила Папкина.