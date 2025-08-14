СК начал проверку после гибели рабочего при падении с высоты в Волгограде

Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда приступил к доследственной проверке по факту гибели рабочего при выполнении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия произошла накануне, 13 августа, на одной из строительных площадок в Красноармейском районе Волгограда. Согласно предварительным сведениям, в рамках заключенного с индивидуальным предпринимателем договора подряда рабочий занимался демонтажом деревянных конструкций на уровне восьмого этажа дома.

В какой-то момент мужчина оступился и упал вниз. Он погиб на месте происшествия. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов