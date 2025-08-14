Ульяновская область заняла 31 место в рейтинге регионов РФ количеству ДТП

В опубликованном агентством РИА «Рейтинг» рейтинге регионов по аварийности на дорогах в первом полугодии 2025 года Ульяновская область заняла 31 место по числу ДТП с пострадавшими. В регионе приходится 84,2 ДТП на 100 тыс. единиц транспортных средств, при этом показатель улучшился на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На первом месте с наименьшим количеством пострадавших в ДТП — Чеченская Республика (13,9; рост на 30%), на втором — Томская область (38,4; снижение на 21,3%), третью строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (39,3; снижение на 5,3%). Москва занимает 21 позицию рейтинга (75,6).

Оренбургская область — на седьмом месте (51,2; снижение на 0,9%). Самарская область — на 68-й позиции (124,4; рост на 20,5%). Хуже всего ситуация в Республике Тыва (379,6; рост на 49%).

По числу пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей также наилучшие показатели в Чеченской Республике (6,9). Ульяновская область по этому показателю на 26 месте (47,1), Оренбургская на 20 месте (41,4), Самарская область на 67-й позиции (65,5).

Сравнение с опубликованным в начале августа рейтингом регионов по качеству дорог свидетельствует, что между аварийностью и качеством дорог нет прямой корреляции. В этом рейтинге Ульяновская область занимает по доле дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог на конец 2024 года, находится на 34 месте (59,5%), Самарская область — на 37 месте (58,7%), Оренбургская — на 42 месте (54,3). Чеченская республика находится на 44 месте. Первую строчку рейтинга занимает Москва, где все 100% дорог отвечают нормативным требованиям.

Андрей Васильев, Ульяновск