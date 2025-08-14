Нижегородские предприятия АПК получат бюджетные субсидии на 394 млн рублей

Шесть нижегородских предприятий АПК получат в общей сложности около 394 млн руб. в виде бюджетных субсидий. Средства пойдут на возмещение части затрат при реализации инвестиционных проектов, говорится в постановлении областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе, в частности говорится, что АО «Хмелевицы» и ООО «Никитино» получат 26,4 и 212,3 млн руб. соответственно на реализацию проектов по строительству молочных ферм.

АО «Павловский молочный завод» и ООО «Эгида Поволжье» получат субсидии 699 и 238,1 тыс. руб. за ввод оборудования для маркировки молочной продукции.

Агрофирме «Павловская» предоставят 119,3 млн руб. за проект по производству кормов для рыбы. ООО «Дружба» получит субсидию 35 млн руб. на проект по производству рассольных сыров.

Субсидии будут предоставлены из средств областного бюджета на 2025 год.

Андрей Репин