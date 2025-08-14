Он такой один

Россиянам запретят брать больше одного кредита в микрофинансовых организациях. Аналитики опасаются роста популярности «черных кредиторов». Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал “Ъ FM”, что ограничения могут заработать с 2026 года. Если долг не погашен, новую ссуду заемщик получить не сможет. Кроме того, максимальную переплату по договору снизят со 130% до 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам Анатолия Аксакова, планируются и другие меры: «Судя по практике, зачастую человек, оформивший один кредит, потом берет и второй. Сумма займа становится больше, потому что в него включается предыдущий кредит и набежавшие на него проценты. И заемщик попадает в долговую зависимость.

Поэтому законопроект предлагает выдавать второй заем только если он будет ниже по процентам, чем полученный ранее. Таким образом пресекается раскрутка долговой зависимости. Плюс дается три дня "периода охлаждения", чтобы человек подумал, стоит ли ему брать дополнительные кредиты либо лучше остановиться. Как будет производиться контроль за "черными кредиторами"? Эта тема нами тоже изучается. Понятно, что предлагаются варианты пресечения такой возможности, в том числе разные каналы получения данных налоговыми органами и структурами для того, чтобы принимать решения, исходя из системной информации по тому, как наши граждане занимают на рынке. Таким образом возможности попадания к "черным кредиторам" тоже снизятся.

Предлагается в том числе и отслеживание информации в интернете, системах массовой информации по предложению таких займов. Системная работа позволит свести на нет работу "черных кредиторов"».

По данным Центробанка, почти половина клиентов микрофинансовых организаций одновременно имеют два и более действующих займа. И если МФО не смогут удовлетворить их спрос, то клиенты начнут искать иные источники получения денежных средств, говорит заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев: «Банк России последовательно проводит политику по снижению долговой нагрузки населения. И мы это видим в цифрах. По итогам первого полугодия основное, что работает, это макропродукциальные лимиты, учитывающие так называемый показатель долговой нагрузки. Количественные ограничения, которые были введены ранее, например, ограничение процентной ставки, максимальной стоимости кредита, они не работают. Зачем идти по пути тех самых количественных ограничений, которые приведут в наиболее вероятном сценарии к росту нелегального кредитования, если не перекрыть кислород? Поэтому необходимо развивать регулирование, ограничивающее рост долговой нагрузки, а еще лучше — снижающее. Одновременно нужно ужесточать меры ответственности и борьбу с нелегальными кредиторами».

Впрочем, для легальных микрофинансовых и микрокредитных организаций подобное нововведение — неприятный сюрприз, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, инициатива грозит им сокращением клиентской базы и ухудшением финансового состояния: «Если мы говорим именно про микрофинансовый сектор, конечно, эта новость для него не очень позитивна. Объемы рынка и потенциальной клиентской базы начнут снижаться. Сам по себе запрет на второй кредит без каких-либо других условий слишком узкий, потому что отсекает и тех заемщиков, которые не попадают в такую ловушку. Какое влияние эта инициатива может оказать на банковский рынок в целом? Практически никакого, так как вряд ли произойдет переток клиентов, которые занимали у микрофинансовых организаций, в банки.

А вот переход на черный или серый рынок — это большой риск, и он вполне вероятен. Не хотелось бы этого допускать, но при принятии данного законопроекта очень высока вероятность того, что так и будет».

Суммарный объем выдач займов во втором квартале 2025-го вырос относительно аналогичного периода 2024-го на почти 10%, до 15 млрд руб. При этом объем ссуд новым клиентам за год увеличился на 21%, до 1,5 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков