Внешний долг России вырос на 11% с начала года

Внешний долг России составил на 1 июля $323 млрд. С начала года он вырос на 11,1%, следует из оценки Центробанка, обновленной 14 августа.

Внешний долг увеличился на $32,2 млрд с начала 2025-го. В Банке России объяснили динамику привлечением долгового финансирования и переоценкой обязательств в результате укрепления рубля.

Уровень внешнего долга России на 1 января 2025 года в $290,4 млрд стал минимумом за 18 лет. Сокращение было обеспечено снижением задолженности по суверенным ценным бумагам, а также уменьшением обязательств по привлеченным кредитам и займам.

По предварительным данным ЦБ, профицит внешней торговли России по итогам июня снизился на $2,5 млрд год к году и составил $9,3 млрд. Это связано с более существенным сокращением импорта по сравнению с экспортом. Дефицит баланса услуг увеличился $0,3 млрд, до $4,8 млрд месяц к месяцу. В Банке России это объяснили сезонным увеличением расходов россиян во время зарубежных поездок.