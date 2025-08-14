В Казани начался второй этап реставрации фабрики Крестовниковых

В центре Казани на улице Габдуллы Тукая начался второй этап реставрации исторического здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» — памятника промышленной архитектуры XIX–XX веков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

После завершения противоаварийных работ реставраторы приступили к ремонту трещин в кирпичных стенах, гидроизоляции подвальных помещений и замене кровельного покрытия. Также планируется укрепление фундамента и несущих конструкций, реконструкция дверей и оконных рам с использованием традиционных материалов и установка лифтов для обеспечения доступности. Реставрационными работами занимается группа компаний «СМУ-88».

Здание на пересечении улиц Тукая и Назарбаева известно тем, что в 1855 году здесь открылось стеариново-мыловаренное производство московской компании «Братья Крестовниковы». К концу XIX века предприятие стало крупнейшим производителем стеарина в стране. В советское время завод национализировали, позднее в здании размещались институт, техникумы и военный госпиталь. С 2014 года здание пустовало. После реставрации в нем планируется открыть гостиницу.

Анар Зейналов