За ремонт ограждения объекта культурного наследия в Саратове предлагают 9,3 млн

ФКУН «Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб"» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявило аукцион на капремонт ограждения с подготовкой проектной документации на объекте культурного наследия регионального значения Саратовской области «Училище городское нач. ХХ века». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 44. Исполнителю предстоит выполнить их в течение 45 рабочих дней с даты подписания контракта. Обеспечение исполнения контракта не требуется.

Ограждение здания состоит из двух типов: фундамент — железобетон, металлоконструкции с элементами декора, протяженностью 81,34 п.м., включая ворота две штуки и калитку; ограждение (кирпичное), фундамент — железобетон, протяженностью 58,21 п.м. Контракт предусматривает и демонтажные работы.

Извещение о закупке размещено 14 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,37 млн руб.

Павел Фролов