Чем известна военная база Элмендорф-Ричардсон

Объединенная база Элмендорф-Ричардсон расположена близ Анкориджа на юге Аляски. Она создана в 2010 году путем слияния двух военных объектов, основанных в 1940 году,— авиабазы Элмендорф, названной в честь погибшего в испытательном полете капитана ВВС Хью Элмендорфа, и базы сухопутной армии Форт Ричардсон по имени генерала Уилдса Ричардсона, исследователя Аляски и участника интервенции на север России против большевиков в конце Первой мировой войны. Базы были укреплены в ходе Второй мировой и холодной войн, использовались в том числе для перехвата российских и китайских самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

В Элмендорф-Ричардсон базируются 11-я воздушная армия, воссозданная в 2022 году 11-я воздушно-десантная дивизия, 3-е авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья, 76-е авиакрыло ВВС Национальной гвардии Аляски, а также инженерные, логистические, медицинские подразделения и учебные центры. Авиабаза управляется созданным в 2010 году 673-м авиационным крылом базовой поддержки. На базе также расположен штаб Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в регионе Аляска, отвечающего за противовоздушную и противоракетную оборону, и штаб Аляскинского командования ВС США.

На базе площадью более 339 кв. км проходят службу более 5,5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов. Общая стоимость инфраструктуры оценивается в $15 млрд. В настоящее время реализуется проект по удлинению одной из двух взлетно-посадочных полос стоимостью $360 млн. На базе размещены в том числе истребители F-15 Eagle, F-22 Raptor, тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

База уже принимала лидеров государств. В 1971 году президент США Ричард Никсон провел здесь краткую встречу с японским императором Хирохито во время дозаправки его самолета по пути в Европу. Это был первый случай, когда монарх Японии покинул свою страну.