Прокачка нефти через КТК в сентябре снизится до чуть менее 1,6 баррелей в сутки

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует прокачку нефти в сентябре на уровне чуть менее 1,6 баррелей в сутки (б/с) после 1,66 млн б/с в августе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С конца августа на нефтяном терминале КТК под Новороссийском пройдет двухнедельный ремонт одного из выносных причальных устройств (ВПУ). Однако источники агентства отметили, что задержек в отгрузках не ожидается.

Нефтепроводная система КТК — это крупнейший маршрут доставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км связывает месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Там нефть загружается на танкеры через морской терминал КТК.