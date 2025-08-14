39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Одна российская туристка погибла, еще 39 граждан России, Украины и Киргизии пострадали а ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщили «РИА Новости» в администрации провинции Южный Синай. Авария произошла ночью по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир.

«В результате инцидента погибла российская туристка, пострадали 42 человека, среди которых 39 иностранцев – граждане России, Украины и Киргизии»,— уточнили в администрации провинции. Телеканал Sada el-Balad сообщил, что количество пострадавших возросло до 44. 10 из них получили травмы средней степени тяжести, передает сообщение телеканалаТАСС.

Туроператор Coral Travel заявил «РИА Новости», что двое россиян находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным посольства, предварительно, автобус врезался в ограждение и упал на бок.