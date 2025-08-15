«Уровень использования ИИ в качестве помощников растет экспоненциально»

Как генеративный искусственный интеллект меняет повседневную жизнь и бизнес? Что мешает массовому принятию технологии? И начинает ли она окупаться для компаний? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с управляющим партнером «Авито» Иваном Гузом.

— Как российские компании должны себя вести, чтобы искусственный интеллект стал чем-то привычным и действительно применимым? Кажется, есть консенсус, что нам никуда не деться от него. Что такого ИИ должен делать, чтобы можно было сказать, что его польза неоспорима?

— Во-первых, и это самое главное, генеративный искусственный интеллект умеет анализировать очень большие и сложные объемы информации. Раньше для этого нужно было заниматься так называемым feature engineering (специалисты по Data Science анализируют данные и выбирают из них нужные признаки). Во-вторых, он научился наилучшим образом формулировать саммари любой информации, которая у нас с вами есть. Вы можете задавать ему какие-то вопросы, и он очень разумные вещи может выдавать в ответ. Например, может быть такой запрос: «У меня есть куча отзывов на такого-то пользователя. Пожалуйста, сделай мне короткую выжимку». Или такой: «Я размещаю объявление. Как мне лучше всего его описать?» Конечно, ИИ не знает и не понимает всего контекста, но как минимум набор вариантов он может весь перечислить. И дальше ты можешь из них, используя контекст, который у тебя есть, выбрать самый подходящий.

— Вы замечаете какое-то недоверие к искусственному интеллекту со стороны ваших пользователей?

— Мы никогда не навязываем пользователям модели генеративного ИИ. Например, в категории одежды мы автоматически рекомендуем описание товара по картинкам, которые были загружены. В большинстве случаев пользователи продолжают их редактировать, то есть им не до конца нравится то, что было сгенерировано, но тем не менее это основа. Генеративный ИИ зачастую помогает сформировать эту основу, которую ты дальше с помощью редактирования доводишь до совершенства.

Алгоритмы искусственного интеллекта давно автоматически применяются в модерации и рекомендациях, а генеративный искусственный интеллект на текущем уровне развития не применяется повсеместно в автоматическом режиме, но он уже помогает сокращать трудозатраты, потому что большой объем информации изначально создает за пользователя.

— На ваш взгляд, на каком этапе развития искусственного интеллекта мы сейчас находимся?

— Каждая новая модель становится интереснее и лучше предыдущей — это первый тренд. И кажется, что так может продолжаться бесконечно, и в конечном итоге эта штука станет умнее нас. Второй тренд говорит нам о том, что этого не произойдет. ИИ по-прежнему хорошо умеет прогнозировать следующее слово, обучен обрабатывать большой объем информации, но у его развития есть предел. Если модель не знает какой-то информации — в этом ее ключевая проблема, она сейчас вынуждена галлюцинировать, потому что она обязана что-то генерировать. Поэтому был придуман механизм RAG (Retrieval Augmented Generation): мы пытаемся найти ответ на вопрос, ИИ формирует саммари на основе понятных источников, выдает этот ответ, но источники мы можем проверить сами. И это в целом позволяет гораздо лучше работать с этой информацией. Особенно в случаях, когда новая информация появляется каждый день, например, новости.

Действительно, текущие архитектуры достигли определенного предела, и надо думать про создание не больших языковых моделей, которые прогнозируют следующее слово, обучаются на всем интернете, а про создание так называемых world models, то есть моделей, которые понимают не только слова. И это очень важный путь, потому что, если модель понимает, как устроен реальный физический мир, она, вероятно, не будет делать ошибки, которые делает сейчас. Пока что нет готовых world models, но наверняка будут созданы новые архитектуры на основе новых принципов, которые позволят приблизиться к действительно настоящему искусственному интеллекту.

— Как так получается, что, с одной стороны, мы уперлись в некий тупик в плане развития ИИ, а с другой стороны, у людей нет полноценного понимания генеративного искусственного интеллекта, принятия его как электричества, например?

— Давайте сразу разделим два этих понятия — принятие и использование. Уровень использования ИИ в качестве помощников — типа ChatGPT, DeepSeek, «Яндекса» и так далее — растет экспоненциально. Уже весной недельная аудитория того же ChatGPT превысила 500 млн пользователей. То есть сомнений в том, что все будут использовать искусственный интеллект, не возникает. Вопрос о том, почему по-прежнему к нему остается недоверие, тоже понятный — потому что все еще довольно большое количество случаев галлюцинирования возникает. Кроме того, постоянно к этому искусственному интеллекту пытаются приспособить некоторые сценарии использования. Мы хотим агентский ИИ, поручаем ему что-то сделать, он пошел за нас и сделал. Например, он заказал от нашего имени билеты в кино и вернулся. Что-нибудь хотим купить — он сделал это и вернулся. Мы в целом в «Авито» идем таким же путем, стараемся общие генеративные искусственные интеллекты соединять с нашими сервисами.

— А какая окупаемость продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта?

— Есть технологии генеративного ИИ, которые, скажем так, живут у нас под капотом, которые улучшают всю нашу рекламную модель и реально окупаются. Это технологии так называемых трансформеров, которые позволяют, например, гораздо лучше прогнозировать, какое объявление кому будет интересно. За счет этого релевантность всех наших поисковых выдач, рекомендаций существенно возрастает, и, соответственно, вся наша рекламная модель тоже начинает себя лучше чувствовать.

Есть сценарии использования генеративного ИИ для улучшения текущих продуктов — например, мессенджера. Они уже помогают пользователям совершать больше сделок, а нам больше зарабатывать. Но есть ассистенты — мы только начинаем их тестировать. Идея простая: допустим, ты хочешь не просто вбивать запрос в поисковую строку, а хочешь пообщаться с ассистентом «Авито», который тебе поможет определиться с выбором. Но мы верим в целом, что мир в итоге к этому и придет — к использованию агентского ИИ, поэтому и мы продолжаем идти в этом направлении, как и большинство других компаний.