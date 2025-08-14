«Эрмитаж-Урал» получил в дар картину импрессиониста Константина Кузнецова

В центре «Эрмитаж-Урал» в присутствии мэра Екатеринбурга Алексея Орлова прошла торжественная церемония передачи в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств (ЕМИИ) картины «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении» русского импрессиониста Константина Кузнецова.

Торжественная церемония передачи в дар Екатеринбургскому музею изобразительных искусств картины «Вид на Нотр-Дам и остров Сите в закатном освещении» русского импрессиониста Константина Кузнецова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Константин Кузнецов родился в 1863 году в Нижегородской губернии в состоятельной семье, самостоятельно начал рисовать. Учился в художественной студии при Академии изящных искусств в Саратове. Жил в Париже. Занимался в мастерской Фернана Кормона, увлекался творчеством Клода Моне и Камиля Писсарро. Прославился благодаря своим работам в стиле импрессионизма. Умер в 1936 году, похоронен на парижском кладбище Монпарнас. Его произведения находятся в Третьяковской галерее и Русском музее, в музеях Парижа, Понт-Авена, Гааги.

Произведение передал основатель фонда Константина Кузнецова Андрей Щербинин. Он рассказал, что картина попала в его руки по счастливой случайности. «Мы в небольшом антикварном салоне на задворках Парижа нашли неограненный алмаз. Продавец, узнав, что мы русские, предложил картину русского художника»,— пояснил он. По его словам, картина «была абсолютно черной» и только в ходе реставрации стало понятно, что там за краски.

Андрей Щербинин напомнил, что в 2024 году в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» прошла масштабная выставка Константина Кузнецова, которая вызвала повышенный интерес у публики. «Выставка, которая прошла в Екатеринбурге, крайне важна и уникальна в подаче материала. В знак благодарности мы передаем эту работу с условием, чтобы она висела в основной экспозиции»,— подчеркнул он.

Директор ЕМИИ Никита Корытин заверил его, что условие будет выполнено. «Картина соответствует залу, в котором сейчас находится. Я уверен, что она станет одним из украшений нашей коллекции»,— сказал он.

Анастасия Брезгина