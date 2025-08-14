Ушел из жизни бывший министр природных ресурсов Прикамья

13 августа 2025 года ушел из жизни заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор, бывший министр природных ресурсов Прикамья Валерий Середин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Середин.

Фото: ПГНИУ Валерий Середин.

Фото: ПГНИУ

Валерий Середин родился 17 мая 1951 года в поселке Назиевстрой Ленинградской области. В 1977 году окончил Ленинградский университет. В 1986-м защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском горном институте, в 2000 году — докторскую. С 1977 по 2003 год работал в научно-исследовательских и проектных институтах. С 2003 по 2007 год возглавлял министерство промышленности и природных ресурсов Прикамья. С 2005 года руководил кафедрой инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ.