РСТ: В России остановился рост внутреннего туризма

Число бронирования туров по России с начала года превзошло прошлогодние показатели всего на 0,2%. Это свидетельствует об остановке роста спроса на внутренний туризм, заявил «Интерфаксу» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, в РСТ долгое время ожидали начала корректировки спроса на туры по России, которая должна была наступить в связи с возвращающимся интересом граждан к выездным направлениям. «Мне кажется, что по итогам этого сезона можно об этом заявить»,— сказал господин Уманский.

Влияние на итоговые показатели летнего сезона, согласно данным РТС, оказало снижение количества бронирований туров в Мурманской (-11%) и Пензенской (-22%) областях, Коми (-17%), Хакасии (-16%) и Удмуртии (-17%).

Илья Уманский обратил внимание и на другой показатель, иллюстрирующий падение спроса на внутренний туризм, — количество реализованных номеро-ночей. Их число упало на 3,5% по сравнению с прошлогодними показателями.