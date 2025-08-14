В Челябинской области контрактника осудили за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что рядовой в период мобилизации 25 июля прошлого года без уважительных причин не вернулся в часть в Нижегородской области из медицинского учреждения. Он уехал в поселок Смородинка под Миассом, где проживал до задержания группой розыска военной комендатуры 23 апреля этого года. Кроме того, контрактник совершил преступление во время испытательного срока по другому приговору, условное осуждение отменили. Ему назначили 7,5 года колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска