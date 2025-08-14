Fix Price объявил об открытии более 330 магазинов

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) открыл более 330 новых магазинов по всему миру с начала 2025 года. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

В Московской области с начала года открылось 22 новые точки продаж, в Краснодарском крае — 14 точек, в Кемеровской и Нижегородской областях — по 8 точек. Новые магазины сети открылись и в 12 удаленных селах и станицах России и Казахстана, сообщает Fix Price.

В публикации отмечается, что с начала 2025 года в новых магазинах было создано около 2,4 тыс. рабочих мест: более 2 тыс. в России, 253 в Казахстане и 88 в Белоруссии.