Фестиваль разумного потребления, гастрофест на Лебяжьем и джаз в Лядском саду

На выходных жителей и гостей города ждет гастрономический фестиваль на озере Лебяжье, где будут представлены угощения на любой вкус. Узнать больше об устойчивом развитии и подарить вещам вторую жизнь можно будет на фестивале разумного потребления «КультТорг» на озере Кабан. Джазовые вечера пройдут на двух локациях: в Казанском Кремле и Лядском саду. Также в программе на неделю: «Принцесса Мононоке» в кино, стендап Андрея Бебуришвили и открытая запись тру-крайм-подкаста «Дневники Лоры Палны». Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

14 августа во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится заключительный концерт в рамках XIX Всероссийского фестиваля импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Зрителей ждет выступление Евгения Маргулиса — музыканта, бывшего участника групп «Машины времени» и «Воскресения» Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

15 августа в Лядском саду пройдет вечер джаза и шахмат. В программе: выступление оркестров Оркестр CGM Orchestra и «Фанта-Джаз», групп Funky-Punky band, Ruden Jazz Band и Mars Funky Band, а также шахматный турнир и фудкорт. Начало в 18:00, вход свободный.

16 августа в детском парке «Елмай» пройдет отчетный концерт вокальной лаборатории «Детский хор», участники которого в течение недели учились петь хором, импровизировать и свободно чувствовать себя на сцене под руководством «Кружка хора». Начало в 16:00, вход свободный.

18 августа в 19:00 в театре на Булаке состоится концерт-шоу в формате живого интерактива. Оркестр на Булаке исполнит популярные композиции: от Вивальди до Агутина, от современных композиторов-академистов до популярной вокальной музыки. Стоимость билетов — от 800 руб.

14 августа в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву в их отношениях, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00. Билеты стоят 2500 руб. (18+)

15 февраля в 19:00 в театре Камала можно будет посмотреть спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменить или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

15 августа Казанский цирк приглашает на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный спектакль «Трогатьельный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19:00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

16 августа Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Начало в 15:00, стоимость билета — 950 руб. (12+)

17 августа в театре имени Камала пройдет показ спектакля «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 12:00, стоимость билетов — 1000 руб. (16+)

17 августа в 15:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть спектакль «Скамейка». Однажды летним вечером в парке на скамейке встретились Он и Она. Слово за словом, фраза за фразой — и перед зрителями закручивается история, в котором смешались правда и ложь, любовь и ненависть. Скамейка становится свидетелем надежд и разочарований, взрывов страсти и отчаяния. (16+)

14 августа в казанских кинотеатрах «Синема 5» и «Киномакс» начнут показывать отреставрированную 4К-версию аниме «Принцесса Мононоке» режиссера Хаяо Миядзаки. Картина рассказыает о юном принце Аситаке, который, убив вепря, оказывается поражен смертельным проклятием. Согласно предсказанию старой знахарки, только он сам способен изменить свою судьбу, и потому отважный воин отправляется в опасное путешествие, где встречает принцессу Мононоке — повелительницу зверей и дочь волчицы. (12+)

В российский прокат вышла еще одна версия бессмертной истории любви «Джульетта и Ромео». 1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав двух могущественных кланов. Неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки спутывает все планы. (16+)

В казанских кинотеатрах можно посмотреть отечественную комедию «Мой папа — медведь». Маше уже 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой. (6+)

14, 17, 17 и 20 августа в Казанском цирке покажут спектакль «Мирас / Наследие» — это рассказ о богатой культуре татарского народа через цирковое искусство. Зрителей ждут цирковые номера, спецэффекты, музыка и хореография. Стоимость билетов — от 1000 руб.

14 августа в галерее современного искусства «БИЗON» откроется выставка «Голубцов. Остановка по требованию». Евгения Голубцова — одного из самых известных представителей казанского современного искусства. Проект станет частью первой Всероссийской биеннале частных коллекций, которая объединила 40 ведущих галерей и культурных институций из 12 городов страны. Вернисаж запланирован на 18:30, вход на него свободный. Далее — вход по билетам от 100 руб.

15 августа в КЦ «Сайдаш» пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили — комика, ведущего шоу «Открытый микрофон», резидента «Камеди Клаб» и шоу «Прожарка». Выступление комика состоится дважды: в 18:00 и 21:00, стоимость билетов — от 2900 руб. (18+)

16 августа на Лебяжьем пройдет гастрофест. В программе: фудкорт с кухнями мира, кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров Татарстана, спортивные и детские активности, ярмарка самозанятых. Также гостей события ждут музыкальные выступления проектов Funky-Punky Band, Tubatay Beats, ABIEM Project, ВИА «Пролетарское танго» и исполнителя Ираклия Пирцхалавы. Программа продлится с 10:00 до 18:30, вход свободный.

16 августа на набережной озера Кабан вдоль улицы Марджани пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг». Здесь будет работать маркет б/у вещей, экотоваров, книг, аксессуаров, посуды, товаров для дома, обуви, сумок и растений. Также на мероприятии будет работать своп, где можно будет обменяться домашними растениями. Фестиваль продлится с 12:00 до 19:00, вход свободный.

16 августа в КЦ «Московский» пройдет открытая запись тру-крайм-подкаста «Дневники Лоры Палны». Журналисты Маша Погребняк и Митя Лебедев расскажут криминальные истории о преступниках. Начало в 19:00, билеты от 1200 руб. (16+)

19 августа в КЦ «Чулпан» состоится большой стендап-концерт на татарском языке, где выступят татарские комики: Сирень Байрамов, Рамиль Агдеев, Фаиль Баязитов, Владислав Шунский, Динара Зиннатова и многие другие. Начало в 19:00, стоимость — от 500 руб.

Гузель Ахметгалиева