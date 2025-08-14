Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах тестирования автоматической системы уборки дома.

Российский рынок роботов-пылесосов демонстрирует заметный рост. Их продажи в первой половине этого года, по данным аналитиков «АТОЛ Онлайн», выросли на треть (33%). Четыре из десяти реализованных пылесосов за первые полгода — это именно роботы. Категория набирает популярность благодаря автоматизации уборки, уже привычности для пользователей и, конечно, снижению средней цены. Внутри категории довольно высокая активность. В начале июля компания Roborock среди прочего показала первую в мире массовую бытовую модель пылесоса с пятиосевой роботизированной рукой. Накануне Dreame объявила о снижении цен на свои передовые модели пылесосов. А компания Trouver презентовала сразу три новых: Z60 Ultra Roller Complete, Mobius 60 и M50 Ultra, из которых только последний вертикальный, остальные — роботы. В розницу производитель их обещал отправить до конца этого года.

Зато мне удалось протестировать актуального предшественника анонсированного флагмана — модель Z50 Ultra. Это не просто робот, а целая автоматическая система уборки дома. Огромная базовая станция самоочистки содержит сразу три емкости: для чистой, грязной воды и пылесборник. Их объемов может хватить на 120 дней без обслуживания — звучит серьезно. Не менее основательно стоит подойти к выбору места установки станции. Она крупная, ей нужна розетка и какое-то пространство вокруг, чтобы робот спокойно выезжал и парковался. Первое время прогуляться следом за Z50 Ultra — это аттракцион. Идеальная чистота с первого прохода на паркете и плитке. Для это работает целая система: множество форсунок постоянно смачивают встроенную швабру чистой водой, а отработанная с грязью собирается. Чтобы сохранить эффективность швабры, специальный валик распушивает ее ворс перед новым смачиванием. А гусеничный тип швабры обеспечивает большее пятно и время контакта с полом.

Но самое приятное — это теплая вода (36°C). Чистый и теплее обычного пол ощущается безопасным. Нагрев, распыление, оттирка, скребок, всасывания с силой 19 тыс. Па, сбор грязи в углах и щелях, распушение происходят во время уборки постоянно, быстро, незаметно для пользователя и могут длиться до двух с лишним часов на одном заряде. Этой автономности хватит, чтобы убрать свыше 200 кв. м. При этом пылесос удачно борется с частой и очень раздражающей проблемой роботов — наматыванием волос на крутящиеся элементы. А хорошую навигацию Z50 Ultra обеспечивают лидар, ToF 3D-камера, а также сенсоры под управлением искусственного интеллекта.

Александр Леви