Бессвязная критика

Начало официальной агитационной кампании на выборах в Новосибирской области почти совпало с объявлением Роскомнадзора о частичной блокировке звонков в мессенджерах Whatsapp и Telegram. Введенные для пользователей интернета ограничения сразу осудили представители оппозиционных партий. Но, по мнению политологов, конвертировать недовольство избирателей в дополнительные голоса на выборах будет непросто: часть жителей региона еще не разобралась в причинах проблемы, а для системных политиков критика ограничений чревата ухудшением отношений с властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Частичная блокировка мессенджеров может повлиять на настроение избирателей в дни голосования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Частичная блокировка мессенджеров может повлиять на настроение избирателей в дни голосования

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирской области 16 августа начнется официальная агитационная кампания в СМИ перед сентябрьскими выборами депутатов законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. В последние дни перед ее стартом в центре внимания оппозиционных партий оказалась проблема, не заявленная в их избирательных программах: введенные Роскомнадзором ограничения для пользователей интернета.

Как писал «Ъ», 13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp якобы из-за того, что эти сервисы применяются для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

«В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме»,— приводится в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона комментарий заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Сергея Нешумова.

Оппозиционные партии подвергли действия Роскомнадзора критике. «Ограничение звонков через мессенджеры приведет к увеличению расходов на абонентскую сотовую связь… Это капитализм во всей красе, а связь для жителей становится более дорогой в угоду крупному бизнесу»,— заявил секретарь обкома КПРФ по избирательным кампаниям Роман Яковлев.

Депутат Госдумы РФ, лидер новосибирских справороссов Александр Аксененко на пресс-конференции 14 августа заявил о том, что «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выйдет с законопроектом о возмещении убытков за перебои в работе мобильного интернета. Планируется, что документ партийная фракция в нижней палате Федерального собрания подготовит к осенней сессии.

«Мы наблюдаем опасную тенденцию к ограничению доступной связи. Пока люди страдают, телеком-гиганты готовятся получить миллиардные прибыли»,— заявила руководитель аппарата регионального отделения ЛДПР Анна Терешкова.

Не понравились ограничения и «Новым людям». «Если бы речь действительно шла о безопасности, то логичнее было бы ввести другие меры. Например, ввести цифровую подпись пользователя мессенджера. Обычным пользователям это бы не помешало»,— считает лидер партийной фракции в заксобрании Дарья Карасева.

До выборов осталось меньше месяца (голосование начнется 12 сентября). По мнению новосибирских политологов, ограничения интернета способны принести оппозиции дополнительные очки, но конвертировать недовольство избирателей в голоса будет непросто по нескольким причинам. «Большинство электората еще не поняло, что именно происходит и кого в этом винить. Но в принципе оппозиционные партии, особенно "Новые люди", могли бы эзоповым языком донести этот месседж до понимающего меньшинства»,— сказал «Ъ-Сибирь» Алексей Мазур.

По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, потенциально призывы к восстановлению свободного доступа к привычным сервисам могут стать выигрышной политической позицией. «Вопрос в том, у каких партий достанет решимости активно продвигать такие тезисы, поскольку придется в открытую противостоять государственной пропаганде, продвигающей интересы силовых структур.

По нынешним временам подавляющее большинство системных политиков предпочтет слиться со столь острой темы, чтобы, с одной стороны, не противоречить официозу, а с другой — не раздражать своих избирателей поддакиванием в поддержку непопулярных инициатив»,— прогнозирует эксперт.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области еще в конце июля подготовило советы на случай замедления или отключения мобильного интернета. «Рекомендуется заранее позаботиться о доступе к документам и важной информации в бумажном виде или в мобильном устройстве, а не только в облаке: скачать или распечатать электронные билеты на поезд, самолет, концерты, бронь на гостиницы, офлайн-карты, маршруты поездок, сделать скриншоты нужной информации из интернета и сохранить в телефон расписание автобусов, график работы заведений и т. д.»,— говорилось тогда в сообщении областного правительства.

Валерий Лавский