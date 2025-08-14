Задолженность агропредприятий Северного Кавказа достигла 115,3 млрд рублей

Задолженность крупных и средних предприятий пищевых производств Северо-Кавказского федерального округа за январь-май 2025 года выросла до 115,3 млрд руб. против 83,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Наталья Скоркина, руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», который провел «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах 14 августа.

Динамика накопленной задолженности показывает рост с 109,9 млрд руб. в январе до 115,3 млрд руб. к концу мая 2025 года. Максимальный показатель был зафиксирован в марте — 116,3 млрд руб.

Рентабельность крупных и средних организаций пищевого производства в первом квартале 2025 года составила 10,1%, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного периода 2024 года, когда показатель достигал 10,7%.

Сальдированный финансовый результат предприятий отрасли за первый квартал 2025 года снизился до 3,6 млрд руб. против 6,8 млрд руб. годом ранее. Падение составило 1,3 млрд руб., в то время как годовой результат 2024 года был зафиксирован на уровне 2,3 млрд руб.

Суммарная задолженность крупных и средних предприятий растениеводства за январь-май 2025 года достигла 153 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 127,6 млрд руб.

Несмотря на рост долгов, рентабельность крупных и средних организаций в сфере растениеводства показала положительную динамику. В 2025 году этот показатель составил 29 процентов против 20,7 процента годом ранее. Рост составил 10,7 процентного пункта.

Однако сальдированный финансовый результат предприятий отрасли продемонстрировал отрицательную тенденцию. В 2025 году он составил 6,3 млрд руб., что на 600 млн руб. меньше показателя 2024 года, когда результат достигал 6,9 млрд руб.

Тат Гаспарян