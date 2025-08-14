С 15 по 17 августа «МегаФон» обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия—США. В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны — всего 14 ресурсов. Абоненты смогут читать новости и просматривать видео- и текстовые трансляции. Трафик будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется.

Бывшая Decathlon продолжает сокращать число магазинов в России. Сеть магазинов спортивных товаров Desport с февраля текущего года закрыла по крайней мере пять точек, подсчитали «Ведомости». В настоящее время под ее управлением 24 магазина. Судя по всему, головная структура Desport столкнулась с определенными финансовыми сложностями, отмечает газета.

«Яндекс» запустил страховой сервис, который охватывает услуги, развлечения, e-commerce и транспорт. Среди опций краткосрочное ОСАГО от одного дня в «Яндекс Такси», гарантия возврата билета в «Афише», защита техники от негарантийных поломок в «Маркете» и повышенная компенсация за повреждение посылки в «Доставке».