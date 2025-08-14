Пермский производитель школьной мебели увеличит выпуск продукции на 50%

Губернатор Дмитрий Махонин посетил площадку пермского предприятия «Дэми», производящего детскую и учебную мебель. Компания поставляет парты и стулья в различные образовательные учреждения по всей России. В ходе визита глава Прикамья познакомился с работой механического, литейного участков, покрасочного и деревообрабатывающего цехов.

По словам директора компания Сергея Кожевникова, сегодня предприятие выпускает школьную учебную мебель, детские складные столы, стулья, а также снегокаты. «Производим не менее 10 тыс. школьных столов год. В этом году в планах при краевой поддержке превысить эту цифру. Продукцию поставляем не только в Пермский край, но и по всей России и, при поддержке регионального Центра поддержки экспорта, за рубеж»,— рассказал господин Кожевников.

В 2025 году компания «Дэми» заключила три договора льготного лизинга с Микрофинансовой компанией Пермского края. На эти средства будет приобретено новое оборудование, которое позволит увеличить объемы производства на 40–50%, сохранить высокое качество продукции, внедрить новые линейки мебели, соответствующие современным требованиям. Все это, в свою очередь, позволит создать на предприятии новые рабочие места.

В рамках инвестпроекта компания также изучает возможность производства ученической мебели, оснащенной интерактивным оборудованием с системой мониторинга активности. Такая техника позволит анализировать действия ученика во время урока с помощью совокупности датчиков, встроенных в мебель. На основании этого мониторинга будут формироваться индивидуальные рекомендации — как для преподавателей, так и для учеников.

Группа компаний «Дэми» была основана в 2003 году. Первыми произведенными товарами стали детские санки и снегокаты. В 2005 году ассортимент значительно расширился за счет детской складной мебели, мольбертов и стульчиков для кормления.