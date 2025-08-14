Долги нижегородского бизнеса по кредитам на 1 июля составили 933,1 млрд рублей

В Нижегородской области по итогам первого полугодия обязательства организаций и индивидуальных предпринимателей по кредитам составили 933,1 млрд рублей. По данным Волго-Вятского управления ЦБ РФ, с начала года они выросли еа 0,4%.

В ЦБ РФ отметили, что корпоративный кредитный портфель в первом полугодии текущего года рос умеренными темпами после перегрева, наблюдавшегося в прошлом году. Сдерживающее влияние оказывали высокие ставки по кредитам.

Большую часть портфеля корпоративных кредитов составили кредиты обрабатывающим производствам и компаниям, занимающимся операциями с недвижимостью.

В первом полугодии корпоративные заемщики получили в Нижегородской области кредиты на общую сумму 466,8 млрд руб. Из них крупный бизнес получил 341,4 млрд руб., 125,4 млрд руб. выдали малому и среднему бизнесу.

Объем средств на депозитах и других счетах организаций и ИП на 1 июля составил 654,4 млрд руб. С начал года он вырос на 0,8%.

Андрей Репин