Еще 24 участка изымут под дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде у собственников на возмездной основе изымут еще 24 земельных участка с гаражами. Распоряжение опубликовано на сайте областного минимущества.

С выплатой возмещения власти планируют изъять гаражи в кооперативе «Вымпел-1» на улице Ларина в Приокском районе на общей площади 526,3 кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области подписало концессионное соглашение по строительству дублера проспекта Гагарина с ООО «Концессионная строительная компания №11» (КСК №11, дочерняя компания АО «ДСК «Автобан»). Проект включает вторую, третью и четвертую очереди магистрали протяженностью 12,8 км. Стоимость ее строительства оценивается в 64,4 млрд руб.

