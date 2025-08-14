Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ГАЗели» в Татищевском районе
Полиция приступила к проверке по факту ДТП с погибшим водителем в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:00 сегодня, 14 августа, близ села Большая Каменка. Там столкнулись «ГАЗель» и два «КамАЗа».
В результате аварии погиб водитель «ГАЗели» 1972 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.