Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя «ГАЗели» в Татищевском районе

Полиция приступила к проверке по факту ДТП с погибшим водителем в Татищевском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:00 сегодня, 14 августа, близ села Большая Каменка. Там столкнулись «ГАЗель» и два «КамАЗа».

В результате аварии погиб водитель «ГАЗели» 1972 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов