МФК CarMoney меняет название на «ПСБ Финанс»

ПАО «СТГ» («Смарттехгрупп»), единственный акционер микрофинансовой компании (МФК) «КарМани», сменит ее название на МФК «ПСБ Финанс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

МФК «КарМани» с 2016 года работает под брендом CarMoney. Она предоставляет микрозаймы физлицам под залог транспортных средств. Эта МФК является 100%-м дочерним обществом ПАО «Смарттехгрупп».

В сентябре 2024 года Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о планах получить долю в «Смарттехгрупп» до 25%. Стороны договорились, что одним из ключевых условий партнерства будет выплата дивидендов ПАО «СТГ» на ежегодной основе. По данным на конец июля доля ПСБ в капитале «Смарттехгрупп» составляла 43,41%.

