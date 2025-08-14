Депздрав ХМАО проверит жалобу медработника на травлю в больнице Сургута

Власти ХМАО-Югры начали служебное расследование после видеообращения медработника Сургутской клинической травматологической больницы о травле в коллективе, сообщил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее инструктор-методист по лечебной физкультуре Сургутский клинической травматологической больницы Венера Гаврилова опубликовала видеообращение к президенту России и главе СКР, в котором рассказала об издевательствах. Оно опубликовано в telegram-канале «ЧП-Сургут».

«На протяжение года я испытываю стресс и издевательства только за то, что при проверке подтвердила факт ухода сотрудников раньше установленного графиком времени. После этого началась травля, противоправные действия в отношении меня после которых я была лишена трудоспособности на протяжении длительного времени»,— сказала она. По ее словам, помимо нее есть еще пострадавшие.

В 2021 году в этой же больнице за два месяца совершили самоубийства две медсестры — Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Близкие погибших утверждали, что трагедии связаны с травлей со стороны руководства.

«Мы детально изучим все обстоятельства, изложенные в обращении, и максимально объективно разберемся в ситуации. Если факты подтвердятся — примем меры, чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных случаев»,— подчеркнул Роман Паськов.

Полина Бабинцева