Корабли из России и Китая вышли в Тихий океан для совместного патрулирования

Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) КНР после пополнения запасов в порту Петропавловска-Камчатского вышел в Тихий океан для продолжения совместного патрулирования.

«На выходе из Авачинской губы корабли отряда провели учения по противороботовой защите и всем видам обороны. В Тихом океане корабли отработали способы маневрирования с перестроением в различные строи»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

В состав совместного отряда входят большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».

Основные задачи совместного патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между странами, поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.

Ранее, с 1 по 5 августа текущего года, корабли ВМФ России и ВМС НОАК КНР приняли участие в учениях «Морское взаимодействие-2025», которые проходили на полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.

Алексей Чернышев, Владивосток