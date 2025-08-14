Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как тягач за сутки проехал более 1,5 тыс. км.

Компания Navio отчиталась о проведении успешного теста автономного грузовика на маршруте Санкт-Петербург—Казань. Стартовавший на этой неделе тягач за сутки преодолел путь в 1,6 тыс. км, который проходил по трассам М-11 «Нева», А-113 (ЦКАД) и М-12 «Восток». В подтверждение этого достижения было обнародовано видео, конечно же, длительностью не 24 часа, а в виде 40-секундной нарезки ускоренного изображения c камеры, установленной в верхней части кабины за спиной водителя. Да, водитель в кабине был. Вернее, не водитель, а инженер-испытатель — таково требование действующего в России законодательства. Однако видно было, что за руль он не держится, машина едет сама, а человек лишь осуществляет контроль для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

Правда, при просмотре видео я сначала усомнился, что столь длинный маршрут удалось пройти всего за сутки. Водитель едет в очках, потом без очков, затем у него вдруг появляется борода, будто в пути он уже месяц, а побриться было негде. Но потом становится понятно, что люди за рулем меняются — и это главное объяснение сути эксперимента. Обычный рейс по маршруту Санкт-Петербург—Казань с соблюдением режима труда и отдыха водителя занимает около 58 часов. По закону, водитель не может находиться за рулем более 4,5 часов подряд. После этого обязательно нужно сделать перерыв не менее 45 минут. А рабочая смена лишь в исключительных случаях может превышать 9 часов в сутки. То есть грузоперевозки на автопилотируемом транспорте почти в 2,5 раза быстрее традиционного способа доставки грузов.

По словам специалистов Navio, эксплуатация автономных грузовиков на длинных дистанциях поможет сократить простои автопарков из-за нехватки водителей, увеличить объемы перевозок между регионами и повысить безопасность на автомагистралях. Но очевидны и минусы. Кто путешествовал по России, знает, что самая вкусная еда в придорожных кафе с вывесками типа «Дальнобойщику привет — заходи к нам на обед». Обидно будет, если эта инфраструктура перестанет существовать.

Дмитрий Гронский