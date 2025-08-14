В Нижнем Новгороде паспорта готовности к зиме получили 50% домов

Паспорта готовности к зиме получили 50% домов в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, в областном центре к отопительному сезону необходимо подготовить почти 9,5 тыс. многоквартирных домов.

В правительстве отметили, что в домах, которые управляются ТСЖ и ЖСК, темпы подготовки к зиме ниже, они составляют 34%.

Завершить подготовку жилого фонда к отопительному сезону планируется до 15 сентября.

В целом по области к зиме необходимо подготовить 26,9 тыс. многоквартирных домов. На 14 августа паспорта готовности получили 60% объектов.

Андрей Репин