В Башкирии экс-начальницу почты приговорили к двум годам колонии за хищение

Абзелиловский районный суд вынес приговор бывшему начальнику местного почтового отделения, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Приговор — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Как было установлено в суде, в 2021-2023 годах подсудимая получила от 12 человек около 3,5 млн руб. под предлогом «выгодных вкладов» в банке. Также она похитила пенсию у местной жительницы, сняла деньги с банковской карты знакомой и присвоила около 2 млн руб. от продажи товаров, принадлежащих АО «Почта России».

Подсудимая признала вину. Она частично возместила причиненный ущерб гражданам.

Майя Иванова