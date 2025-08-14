Детский омбудсмен проверил работу аттракциона в ярославском парке

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверил работу аттракциона в парке «Юбилейный» после инцидента со случайно отстегнувшимся ремнем безопасности. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками областной инспекции административно-технического надзора. В ходе проверки были тщательно проверены ремни безопасности.

«Все факты внештатной работы аттракциона должны быть расследованы и установлены вызвавшие это причины»,— прокомментировал господин Крупин. В аппарате добавили, что по результатам проверки будет вынесено мотивированное решение.

Кроме того, в ходе визита было выявлено отсутствие у продавца продуктов питания медкнижки, что является нарушением.

Алла Чижова