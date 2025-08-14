Правительство прорабатывает вопрос финансирования двух ТЭЦ в Казахстане

В правительстве России обсуждается возможность выделения средств на строительство двух тепловых электростанций в Казахстане, которое будет осуществлять дочернее предприятие «Интер РАО». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена правления по стратегии и инвестициям компании Александра Киселева, если проект получает одобрение, контракт могут подписать в 2025 году.

Господин Киселев уточнил, что «Интер РАО – Экспорт» ведет работу по возведению ТЭЦ в рамках российско-казахстанского межправительственного соглашения от 17 апреля 2024 года. Эти данные он привел во время презентации финансовой отчетности группы за первое полугодие по международным стандартам.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что «Интер РАО» не сможет построить три ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске из-за проблем с финансированием. Проект, согласованный в 2023 году, предусматривал строительство угольных станций, что вызвало критику экологов, назвавших это шагом назад от «зеленой энергетики». Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сказал, что Россия имеет опыт работы с казахстанским углем, и страна заинтересована в полном цикле строительства и наладки ТЭЦ со стороны партнеров.