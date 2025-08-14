Апартаменты королевы и «Сад мечты»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как личные покои Марии-Антуанетты вдохновили главу ювелирного дома на создание уникального колье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mellerio Фото: Mellerio

В июле 2023 года Лаура-Изабель Меллерио — президент и художественный руководитель ювелирного бренда Mellerio — осмотрела личные покои Марии-Антуанетты в Версале после их масштабной пятилетней реконструкции. «Я обнаружила маленькие апартаменты королевы и подумала, что было бы неплохо создать колье», — передает New York Times воспоминания госпожи Меллерио. И вот в начале июля во время ужина в Версале Millerio представил Jardin des Rеves — «Сад мечты» — созданное в единственном экземпляре колье.

Лаура-Изабель Меллерио — нынешняя глава дома, основанного ее семьей в 1613 году, она представитель 14-го поколения с того момента. Этим оправдать можно многое, включая представление колье из крупных разномастных камней — танзанитов, рубеллитов, империал топазов, с подвеской в виде драгоценного ананаса.

Да и объявленную цену в $1 млн оправдать можно только этим. Но не думаю, что главная цель тут продать. Скорее, привлечь внимание, и это успешно получилось. Ведь хоть нынешние владельцы любят говорить о том, насколько это старинный дом, но современная глава в его истории началась лишь в 2021 году запуском новых коллекций и открытием онлайн-магазина.

Анна Минакова