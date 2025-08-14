Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как противостояние с пуэрториканцем сломало карьеру восходящей звезды.

Американский боксер-средневес Билли Коллинз в начале восьмидесятых считался одним из самых перспективных среди молодых бойцов. Ему прочили статус звезды, что неудивительно: Коллинз к 21 году одержал 14 побед и, как писала пресса того времени, предпочитал яркий и агрессивный стиль ведения боя. Его карьеру сломал всего один поединок.

В 1983 году Коллинзу противостоял малоизвестный Луис Ресто из Пуэрто-Рико. Эксперты уверяли, что никаких шансов у него нет. Но вдруг аутсайдер начал бить с такой силой, что трибуны смолкли. Под невероятными ударами пуэрториканца, которые превращали лицо Коллинза в кровавую кашу, американец выстоял все десять раундов. Смотреть на это было действительно страшно. Мощь ударов Ресто стала понятна после финального гонга. К победителю подошел отец Билли, который его тренировал, чтобы поблагодарить за бой. Он коснулся перчатки боксера и тут же закричал, призывая инспектора. Дело в том, что из перчаток вытащили всю набивку, и боксер весь бой работал голыми кулаками. Более того, вместо специальных бинтов его руки были загипсованы, так что Коллинз десять раундов получал удары двумя гипсовыми кувалдами без всякой защиты.

Билли выжил, но страшные травмы сломали его карьеру. Виновных, конечно же, наказали, но тюремные сроки были смехотворными. Даже когда выяснилось, что в деле замешана мафия и на боксера из Пуэрто-Рико была сделана крупная ставка, Ресто и его тренер получили 2,5 года тюрьмы. Скандал в итоге замяли. А Билли Коллинз частично ослеп, пристрастился к алкоголю и разбился на машине меньше чем через год после того поединка.