Суд арестовал главу красноярского Россельхознадзора по делу о мошенничестве

Центральный райсуд Красноярска арестовал до 26 сентября руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентина Филимохина. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

По версии следствия, с января 2019-го по октябрь 2024 года фигурант дела и бухгалтер подведомственного филиала фиктивно трудоустроили в учреждение своего знакомого с выплатой ему заработной платы в размере свыше 14 млн руб. Деньги соучастники похитили и распределили между собой, сообщили в краевой прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что причастность Валентина Филимохина к преступлению была установлена в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в марте 2025 года в отношении сотрудников красноярского филиала ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений».

На сайте Россельхознадзора региона Валентин Филимохин все еще указан в качестве главы управления.

Александра Стрелкова