ЕС планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

Евросоюз уже работает над 19-м пакетом санкций в отношении России, сообщила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. По ее словам, Брюссель рассчитывает принять его в сентябре.

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й»,— сказала Ариана Подеста журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В пакет вошел запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар», ограничения для 22 российских банков и РФПИ, полный запрет на любые трансакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Потолок цен на российскую нефть был снижен с $60 до $47,6 за баррель

Лусине Баласян