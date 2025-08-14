Масляное пятно на реке Миасс в Челябинске растеклось на 12 тыс. квадратных метров

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора взяли пробы воды на реке Миасс в месте образования масляного пятна площадью более 12 тыс. кв. м вблизи Ленинградского моста в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.

О пленке на поверхности воды стало известно из СМИ 13 августа. Вскоре в управлении МЧС России по Челябинской области подтвердили эту информацию и передали в уральское управление Росприроднадзора. Работники совместно со специалистами «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» отобрали пробы для лабораторных исследований. По их результатам будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее природоохранная прокуратура Челябинска начала проверку по факту загрязнения реки.

Виталина Ярховска