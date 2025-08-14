На Ставрополье не хватает 1,1 тысяч врачей

В первом полугодии 2025 года на Ставрополье и других южных территориях России продолжается нехватка квалифицированных врачей. Такие данные предоставил сервис hh.ru.

Наиболее острая ситуация сложилась в Краснодарском крае, где на каждое рабочее место претендует только один кандидат. При этом нормальным считается соотношение от 4 резюме на вакансию.

В Ставропольском крае показатель составляет 2,2 резюме на одно предложение о трудоустройстве. Всего в регионе размещено 1,1 тыс. объявлений о работе в медицинских учреждениях.

Работодатели готовы выплачивать специалистам в среднем 69,9 тыс. руб. Однако сами медики рассчитывают на 80,1 тыс. руб. — разница составляет 10 тыс. руб.

Согласно исследованию, ближе всего к минимальному нормативному соотношению кандидатов и вакансий приблизилась Астраханская область с показателем 3.

Тат Гаспарян