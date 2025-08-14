В Самаре продлен срок содержания в ИВС замглавы департамента имущества

Заместитель руководителя самарского департамента управления имуществом Евгений Кальченко проведет в изоляторе временного содержания еще 48 часов. Соответствующее решение принял судья Ленинского районного суда Самары Иван Бедняков на заседании в четверг, 14 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед этим Евгений Кальченко был задержан. На его рабочем месте и у него дома прошли обыски.

В отношении замглавы ДУИ было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с марта 2022 по октябрь 2024 года Евгений Кальченко заключил с экс-супругой муниципальный контракт на покупку жилья для детей-сирот по необоснованно завышенной стоимости.

Сумма причиненного бюджету ущерба составила 4 млн руб. Чиновник не признает вину. Прокуратура добивается увольнения чиновника.

В четверг, 14 августа, суд должен был избрать меру пресечения Евгению Кальченко. Однако для принятия решения об аресте чиновника представленных следствием материалов было недостаточно. В связи с этим следователь попросил продлить срок содержания замглавы ДУИ в ИВС на 72 часа. В итоге срок был продлен на 48 часов.

Георгий Портнов