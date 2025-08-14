Нижегородца оштрафовали за танцы пассажира на крыше автомобиля во время движения

Сотрудники нижегородской ГИБДД задержали водителя автомобиля, на крыше которого во время движения танцевал человек. Видеоролик с танцами был опубликован в социальных сетях.

Дорожные полицейские установили личность водителя. В отношении него составлены административные протоколы за не пристегнутый ремень безопасности, перевозку людей вне кабины, езду без страховки и использование газового оборудования без разрешения автоинспекции.

Кроме того, на автомобиле летом были установлены зимние шины, что также является нарушением. Все собранные материалы направлены в отдел технического надзора и регистрации для аннулирования регистрации транспортного средства.

Нарушитель отделался штрафом 3,5 тыс. руб.

Андрей Репин