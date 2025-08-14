Инспекторов МЧС Башкирии по маломерным судам будут судить за взяточничество

В Октябрьский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении трех сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Башкирии, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 и пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По мнению следствия, фигуранты уголовного дела с июня 2023 года по май 2024 года за взятки выдавали удостоверения на право управления катерами и гидроциклами.

Майя Иванова