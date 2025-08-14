Пассажирские перевозки из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,3%

В январе-июле 2025 года железнодорожные пассажирские перевозки из Нижнего Новгорода в Москву выросли 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев на этом направлении отправлились 831 тыс. пассажиров, сообщила Горьковская железная дорога (ГЖД).

Из Казани в Москву поезда перевезли 440,7 тыс. человек, рост составил (+3,7%). Из Кирова в Москву — 166,4 тыс. пассажиров, из Ижевска — 79,7 тыс. пассажиров (+0,3%).

Андрей Репин