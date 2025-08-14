Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Двух руководителей ярославских частных компаний осудили за незаконный экспорт

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными двух руководителей местных частных компаний по ч. 2 ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации информагентства, подсудимые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах иностранного Минобороны. Правоохранители изъяли саму продукцию и комплектующие для ее производства.

«Суд приговорил их к 2 и 1,5 годам лишения свободы условно»,— цитирует информагентство источника.

Алла Чижова

