Врачи оценили состояние двух раненых в Ростове-на-Дону детей как средней тяжести

Двое детей, пострадавших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, детям оказывается вся медицинская помощь. «При необходимости обязательно подключимся»,— написала госпожа Львова-Белова.

По последним данным, при атаке на город утром 14 августа ранения получили 13 человек. Госпитализированы шесть человек, семеро — отправлены на домашнее лечение. Повреждения при атаке на город получили 10 многоквартирных домов. Эвакуировали 212 человек, для них на базе школы №50 организован пункт временного размещения.

Полина Мотызлевская