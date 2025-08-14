В Северодвинске спустили на воду новейший морской транспорт «Академик Макеев»

В Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске прошла торжественная церемония спуска на воду судна ледового класса «Академик Макеев». Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Судно относится к морскому транспорту вооружений, предназначенному для перевозки оружия и боеприпасов на военные корабли. «Академик Макеев» относится к проекту 20181. Судно разработано конструкторским бюро ОСК «Алмаз» по заказу Минобороны. Названо в честь советского академика Виктора Макеева, разрабатывавшего ракетные комплексы подводного базирования.