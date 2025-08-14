В Лысьве объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы

В Лысьве стартовал конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. Как сообщает телеграм-канал «На местах», постановление об этом приняла местная дума.

Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 21 августа по 22 сентября.

Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 30 сентября.

Прежний глава муниципалитета Никита Федосеев, руководивший Лысьвой с февраля 2022 года, ушел в отставку 29 мая 2025 года. Исполняющим обязанности главы территории был назначен заместитель руководителя муниципалитета по экономике Александр Пермяков.