На пяти улицах Астрахани хотят капитально отремонтировать трубопровод за 225 млн

Управление по капитальному строительству (УКС) администрации Астрахани ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на пяти улицах. Соответствующий тендер стоимостью 224,9 млн руб. 13 августа объявлен на портале «ЕИС Закупки».

В проекте контракта УКС указывает, что работы требуется провести в Советском районе на улицах Боевой, Джона Рида, Орехово-Зуевской и Ахшарумова. Там отремонтируют участки сети самотечного коллектора. В квартале Румынский полигон Ленинского района на седьмом проезде ул. Энергетической подрядчику предстоит заняться ремонтом магистрального водопровода от распределительной камеры.

К работам необходимо приступить в течение одного календарного дня с момента заключения контракта. Сдать объекты требуется до 31 мая следующего года включительно. До 4 сентября принимаются заявки на участие в закупке, а 9 сентября УКС определит победителя аукциона.

Нина Шевченко