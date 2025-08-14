Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пяти улицах Астрахани хотят капитально отремонтировать трубопровод за 225 млн

Управление по капитальному строительству (УКС) администрации Астрахани ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на пяти улицах. Соответствующий тендер стоимостью 224,9 млн руб. 13 августа объявлен на портале «ЕИС Закупки».

В проекте контракта УКС указывает, что работы требуется провести в Советском районе на улицах Боевой, Джона Рида, Орехово-Зуевской и Ахшарумова. Там отремонтируют участки сети самотечного коллектора. В квартале Румынский полигон Ленинского района на седьмом проезде ул. Энергетической подрядчику предстоит заняться ремонтом магистрального водопровода от распределительной камеры.

К работам необходимо приступить в течение одного календарного дня с момента заключения контракта. Сдать объекты требуется до 31 мая следующего года включительно. До 4 сентября принимаются заявки на участие в закупке, а 9 сентября УКС определит победителя аукциона.

Нина Шевченко