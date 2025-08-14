Акции сына челябинского экс-губернатора в магнитогорской инвесткомпании продали

Пакет акций магнитогорского АО «Инвестиционная компания "Профит"» в 25%, принадлежавший сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александру, продали на торгах за 45,5 млн руб. Информация опубликована на Федресурсе.

Победителем аукциона стало ООО «Электронный брокер», действующее на основании агентского договора от лица ООО «Версаль трейдинг» из Московской области. Организация была единственным участников торгов и приобрела пакет акций в рамках процедуры реализации имущества Александра Дубровского, признанного несостоятельным в ноябре 2023 года по его собственному заявлению. Организатором конкурса был финансовый управляющий сына экс-губернатора, член ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Павел Стешенцев.

Долю в «Профите» господин Дубровский купил у Сергея Рашникова, брата основного акционера и председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», инвестиционная компания «Профит» зарегистрирована в Магнитогорске в 2007 году. Владеет городской заправочной сетью из 13 станций и поставляет бензин в госучреждения. Генеральный директором является Лариса Сухарева. Выручка за 2024 год составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 26,6 млн руб.

ООО «Версаль трейдинг» зарегистрирована в 2022 году в Люберцах (Московская область). Учредителем и генеральным директором является Юрий Босалыго. Выручка компании за прошлый год составила 13 млн руб., чистый убыток — 32,8 млн руб.

Виталина Ярховска